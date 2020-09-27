Обвал шахты на юго-западе Китая привел к гибели 16 горняков

Обрушение произошло на угольной шахте Китая. В результате ЧП погибли 16 человек, один шахтер был доставлен в больницу, пишет телеканал "360".

ЧП произошло на угольной шахте в Чунцине, который находится на юго-западе Китая. На момент аварии в шахте находилось 17 горняков. В результате случившегося выжить смог только один, его в срочном порядке доставили в больницу в тяжелом состоянии. Остальных работников шахты сотрудникам спасательных служб не удалось вытащить из-под завалов.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за выброса углерода. Однако точную причину случившегося предстоит выяснить специалистам. По факту ЧП проводится проверка, пишет телеканал "360".