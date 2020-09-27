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12:26   27 Сентября 2020
Политика

Колонна бронетранспортеров проследовала в центр Минска

Колонна бронетранспортеров проследовала в центр Минска

Дворец Независимости в столице Республики Беларусь окружили десять БТР. Бронетранспортеры прибыли к зданию правительства в преддверии очередного незаконного митинга, пишет РИА Новости.

Боевые машины присоединились к другим легким бронированным средствам, находящимся в центре Минска. На месте также присутствуют автомобили пожарной службы республики и скорой помощи, говорится в публикации.

По информации издания, несколько транспортных средств с сотрудниками силовых ведомств Белоруссии разместились на площади Государственного флага. Гражданские автомобили могут перемещаться по пролегающим здесь улицам беспрепятственно.

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Автор: Руслан Неглинный
#минск #белоруссия #бтр

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