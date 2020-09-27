Оплошность диспетчеров могла стать причиной крушения Ан-26 под Харьковом

Стали известны подробности разговора экипажа украинского Ан-26 с диспетчерами незадолго до произошедшей авиакатастрофы.

Губернатор Харьковской области Андрей Кучер рассказал о деталях переговоров пилотов потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26. По его словам, летчики запрашивали разрешение на посадку, однако им его не дали.

Экипаж Ан-26 вышел на связь в 22:44, чтобы запросить посадку. В это время другой борт садился по этому направлению, поэтому пилотам отказали. Кучер сообщил, что через минуту разрешение все-таки дали, но это промедление сыграло роковую роль и привело к трагедии. При этом, по словам губернатора Харьковской области, диспетчер знал о том, что летное судно Ан-26 находится в неисправном состоянии.