Силы Армении ответили на наступление Азербайджана уничтожением танков

Министерство обороны Армении рассказало о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе военным удалось ликвидировать три танка, принадлежавших азербайджанским вооруженным силам, сообщает ТАСС.

Информация об инциденте появилась 27 сентября, после того как стало известно о бомбардировке ВС Азербайджана местных населенных пунктов, а также атаке на столицу Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт. Омбудсмен НКР Артак Бегларян рассказал о пострадавших в зоне конфликта мирных жителях.

Позднее пресс-служба Министерства иностранных дел России выступила с заявлением о том, что ведомство призывает обе стороны прекратить вести огонь и попытаться мирно урегулировать ситуацию.