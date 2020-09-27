Десять бойцов Карабаха скончались в столкновениях с армией Азербайджана

Примерно 10 военных Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в боях на линии соприкосновения с Азербайджаном. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря Совбеза НКР Самвела Бабаяна.

"Приблизительно десять военнослужащих погибли. Но цифры пока неточные. Нам нечего скрывать, и все данные будут обнародованы", — приводит агентство слова Бабаяна.

Бабаян рассказал и о потерях Азербайджана, уточнив, что их было много — пострадала военная техника, погибли люди. Армянские военные также потеряли четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления, уточнил Бабаян.