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12:13   27 Сентября 2020
Армия

Десять бойцов Карабаха скончались в столкновениях с армией Азербайджана

Десять бойцов Карабаха скончались в столкновениях с армией Азербайджана

Примерно 10 военных Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в боях на линии соприкосновения с Азербайджаном. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря Совбеза НКР Самвела Бабаяна.

"Приблизительно десять военнослужащих погибли. Но цифры пока неточные. Нам нечего скрывать, и все данные будут обнародованы", — приводит агентство слова Бабаяна.

Бабаян рассказал и о потерях Азербайджана, уточнив, что их было много — пострадала военная техника, погибли люди. Армянские военные также потеряли четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления, уточнил Бабаян.

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Автор: Руслан Неглинный
#бои #азербайджан #нкр

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