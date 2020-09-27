Армения начала всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе

Правительство Армении ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию на фоне эскалации обстановки в Нагорном Карабахе, подтвердил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Личному составу, приписанному к войскам, следует явиться в свои территориальные военные комиссариаты "во имя Родины, во имя победы", написал глава кабмина в Facebook.

Утром 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана напали на Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Десятки мирных жителей получили ранения, как минимум двое погибли — женщина и ребенок. Власти НКР также объявили о военном положении и мобилизации. В Баку утверждают, что начали военную операцию по всей линии соприкосновения в ответ на атаки армянской стороны. МИД России призвал всех участников конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров.