Минэкономразвития ожидает значительное укрепление рубля к концу года

Переоценка геополитических и иных рисков участниками финансового рынка повлияла на курс доллара в сентябре. Эти временные факторы перестанут действовать к концу 2020 года, а доллар вернется к фундаментально обоснованному значению, пишет ТАСС.

Среднегодовой курс денежной единицы США составит 71,2 рубля за доллар, следует из прогноза социально-экономического развития России на следующий год и плановый период 2022-2023 годы. На ослабление российской валюты повлияли усиление волатильности на финансовых рынках и падение стоимости нефти, начавшееся в марте текущего года.

Курс рубля к доллару вырос с 63,9 рубля за доллар в феврале до 73,1 рубля в марте и 75,2 рубля в апреле. Негативные последствия для российских рынков удалось сократить благодаря сбалансированной макроэкономической политике и значительному объему накопленных международных резервов, отмечают в ведомстве.