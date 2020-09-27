ОДКБ рассчитывает на восстановление режима прекращения огня в Карабахе

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали решать конфликт в Нагорном Карабахе мирным путем, передает РИА Новости.

Представители организации заявили агентству, что ОДКБ обратилась к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе с призывом восстановить режим прекращения огня. Международная структура готова содействовать урегулированию ситуации в республике.

Как сообщили в ОДКБ, Армения пока не обращалась в секретариат за помощью. В воскресенье, 27 сентября, на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта.