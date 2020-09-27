Трамп добивается лояльности китайских компаний с помощью санкций

США ввели санкции против китайского производителя полупроводников SMIC. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Министерство торговли США уведомило американские компании о том, что им потребуется получить специальную лицензию для поставки продукции SMIC. Процедура продлится, пока президент не оценит лояльность китайской компании.

Semiconductor Manufacturing International Corporation является крупнейшим китайским производителем, который занимается полупроводниками. Запрет отразится на американских компаниях Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments, которые с ней сотрудничают.

Правительство Соединенных Штатов ввели санкции уже против 275 предприятий из Китая. Своим решением, Штаты ограничивают себя в возможности купить высокотехнологичное оборудование.