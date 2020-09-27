Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:35   27 Сентября 2020
Происшествия

Глава Ступина рассказала о характере травм пострадавших при обрушении моста

Глава Ступина рассказала о характере травм пострадавших при обрушении моста

Руководитель администрации городского округа Ступино Вера Назарова рассказала о том, какие травмы получили люди, пострадавшие во время обвала надземной пешеходной конструкции на территории местного склада, передает телеканал "360".

Инцидент произошел в цехе местного логистического предприятия, когда обрушился металлический переход длиной 35 метров. В настоящее время известно о том, что количество пострадавших достигло отметки в 25 человек: 17 из них потребовалась госпитализация, пишет телеканал.

По словам Назаровой, у госпитализированных сотрудников организации диагностировали переломы, ушибы и ожоги, полученные из-за контакта с горячей водой. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Также детали события изучают сотрудники прокуратуры, которые примут решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#чп #подмосковье #травмы #ступино

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...