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11:25   27 Сентября 2020
Армия

Армянские войска заметили БПЛА Турции у границ страны

Армянские войска заметили БПЛА Турции у границ страны

Войска Армении засекли у границ государства турецкий беспилотный летательный аппарат, сообщают армянские СМИ.

Замеченным ночью у армянских рубежей БПЛА оказался Bayraktar TB2 турецкого производства, сообщают СМИ Армении в Telegram.

Азербайджан активно применяет беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские установки, для совершения атак на территории Карабаха, сообщили в Министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики. Уточняется, что азербайджанские войска наносят массированные удары по населенным пунктам республики, расположенным в тылу, обстреливая также и столицу НКР Степанакерт.

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Автор: Юлия Яковлева
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