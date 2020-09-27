МИД РФ призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня в Карабахе

В сообщении МИД указывается, что в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась ситуация, с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, есть данные о потерях.

МИД РФ отреагировал на обострение ситуации в Нагорном Карабахе и призвал стороны к возвращению за стол переговоров и к режиму прекращения огня.

"Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", — указано в заявлении ведомства.

По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны дислокации азербайджанских войск. В ответ на нападение были сбиты два вертолета и три беспилотника ВС Азербайджана. Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян передал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты и город Степанакерт, призвав население укрыться в убежищах.

Позже в Баку заявили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Карабахе и уничтожили 12 зенитных комплексов Армении. В ответ на это армянские военные подбили три танка противника, и, по предварительным данным, азербайджанские войска понесли потери в живой силе. В стороне не осталась и Турция, которая поддержала действия Баку и обвинила армянскую сторону в агрессивных действиях в адрес соседа.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, после выхода Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах Баку потеряло контроль над Карабахом и прилегающими районами. С 1992 года были начаты переговоры об урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Группу возглавили три сопредседателя — Россия, США и Франция. Азербайджан рассчитывает вернуть Карабах себе, тогда как Армения защищает интересы республики.