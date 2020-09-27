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11:20   27 Сентября 2020
Армия

Армия обороны Карабаха ликвидировала 14 беспилотников Азербайджана

Армия обороны Карабаха ликвидировала 14 беспилотников Азербайджана

Подразделения Армии обороны НКР продолжают отвечать на атаки Азербайджана. Уже ликвидировано 14 беспилотников и два вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Карабаха.

ВС Азербайджана потеряли два вертолета, а также 14 единиц бронетехники и беспилотников. НКР продолжает отражать атаки, говорится в сообщении ведомства. Бои ведутся на линии соприкосновения. Сторона Азербайджана применяет авиацию.

"Подразделения Армии обороны Карабаха успешно отражают все атаки противника", — сообщает Минобороны НКР.

Обстрелу со стороны Азербайджана подверглись мирные населенные пункты Карабаха. Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян призвал местных жителей укрыться. Конфликт в НКР начался после выхода республики из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #карабах #ликвидация

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