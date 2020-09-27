Наркозависимый боец ВСУ хотел подорвать своих товарищей

Один из бойцов Вооруженных сил Украины, проходящий службу в Донбассе, употребил мощное наркотическое вещество. Под его действием солдат совершил нападение на своих товарищей. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Нападение случилось два дня назад в населенном пункте Новотошковское. Боец ВСУ был в карауле. Рядом с ним не было никого из старших по званию, чем он воспользовался, поддавшись пагубному пристрастию, говорится в сообщении.

Принятое украинским солдатом вещество вызвало передозировку и привело к утрате контроля над собой. Боец стал агрессивным по отношению к коллегам. Ситуация усугубилась тем, что одурманенный военный ворвался в помещение начальника караула и предпринял попытку взорвать ручную гранату.

Чтобы предотвратить гибель подчиненных, командир выстрелил в агрессивного бойца из автомата. Употребивший наркотик скончался на месте. Сейчас его тело находится в северодонецком морге. Прокуратура ВСУ проводит проверку случившегося.