Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:04   27 Сентября 2020
Политика

Армянский дипломат Тогонян озвучил потери Азербайджана в Карабахе

Армянский дипломат Тогонян озвучил потери Азербайджана в Карабахе

Нагорный Карабах принимает меры в связи с агрессией со стороны Азербайджана, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" посол Армении в России Вардан Тогонян. В данный момент нет необходимости в переброске сил на территорию республики.

Азербайджан в ходе боевых столкновений с армией Нагорного Карабаха понес потери в живой силе и технике. На данный момент известно об одном сбитом вертолете и как минимум двух остановленных танках, заявил Вардан Тогонян в эфире московской радиостанции. Степанакерт предпринимает необходимые меры, в данный момент Ереван не видит необходимости в переброске дополнительных сил на территорию республики.

Конфликт между Нагорным Карабахом и Азербайджаном ожесточился 27 сентября, когда Баку обстреляли населенные пункты по другую сторону линии соприкосновения. В результате атаки погибли гражданские. МИД России призывает стороны прекратить огонь и разрешить вопросы за столом переговоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #конфликт #азербайджан #армения #обстрелы #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...