Армянский дипломат Тогонян озвучил потери Азербайджана в Карабахе

Нагорный Карабах принимает меры в связи с агрессией со стороны Азербайджана, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" посол Армении в России Вардан Тогонян. В данный момент нет необходимости в переброске сил на территорию республики.

Азербайджан в ходе боевых столкновений с армией Нагорного Карабаха понес потери в живой силе и технике. На данный момент известно об одном сбитом вертолете и как минимум двух остановленных танках, заявил Вардан Тогонян в эфире московской радиостанции. Степанакерт предпринимает необходимые меры, в данный момент Ереван не видит необходимости в переброске дополнительных сил на территорию республики.

Конфликт между Нагорным Карабахом и Азербайджаном ожесточился 27 сентября, когда Баку обстреляли населенные пункты по другую сторону линии соприкосновения. В результате атаки погибли гражданские. МИД России призывает стороны прекратить огонь и разрешить вопросы за столом переговоров.