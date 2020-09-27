Армения возложила на Турцию ответственность за конфликт с Азербайджаном

Турция поддерживает Азербайджан в военном конфликте с Арменией. Цитирует заявление пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян агентство EADaily.

Она подчеркнула, что Азербайджан осуществил воздушную и ракетную атаку в направлении Арцаха. В ответ на агрессию Баку армянская сторона применила силу, сбив два вертолета противник и три беспилотника.

"Вся ответственность лежит на военно-турецком руководстве Азербайджана. Армянская сторона сбила два вертолета противника и три БПЛА", — говорится в сообщении.

С 20 по 26 сентября, по данным Минобороны Нагорного Карабаха, военные силы Азербайджана осуществили 330 обстрелов.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля, когда с азербайджанской стороны была осуществлена попытка прорыва. По официальной данным, с 12 по 27 июля со стороны Армении погибли шесть военных, 38 человек получили ранения, среди которых 35 военных, двое полицейских и один гражданский.