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10:58   27 Сентября 2020
Происшествия

Очевидцы поделились кадрами обрушенного перехода в Ступине

Очевидцы поделились кадрами обрушенного перехода в Ступине

Свидетели обвала надземного пешеходного моста на территории промзоны в подмосковном городе Ступино опубликовали в YouTube видео с места происшествия.

ЧП в помещениях логистической компании произошло 27 сентября. Позднее стало известно, что число пострадавших приближается к 30. Троих из них госпитализировали в местное медицинское учреждение, однако пока сведений об их состоянии нет. Ранее сообщалось о 13 работниках, получивших травмы.

Сейчас на месте обрушения конструкции работают сотрудники спасательных служб. Устанавливаются все детали произошедшего.

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Автор: Яна Либерман
#чп #подмосковье #ступино

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