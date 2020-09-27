Очевидцы поделились кадрами обрушенного перехода в Ступине

Свидетели обвала надземного пешеходного моста на территории промзоны в подмосковном городе Ступино опубликовали в YouTube видео с места происшествия.

ЧП в помещениях логистической компании произошло 27 сентября. Позднее стало известно, что число пострадавших приближается к 30. Троих из них госпитализировали в местное медицинское учреждение, однако пока сведений об их состоянии нет. Ранее сообщалось о 13 работниках, получивших травмы.

Сейчас на месте обрушения конструкции работают сотрудники спасательных служб. Устанавливаются все детали произошедшего.