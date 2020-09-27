Российские медики зафиксировали за сутки 7867 случаев COVID-19

Медицинские специалисты Российской Федерации продолжают проводить тестирование граждан на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки в стране выявлено 7867 таких случаев, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Новые пациенты с COVID-19 проживают на территории 83 субъектов России. В оперштабе отметили, что у 26,4% выявленных больных инфекция не проявлялась в виде привычных симптомов. За сутки медики также констатировали 99 летальных случаев.

Кроме того, сообщается о 3068 россиянах, которых выписали из медицинских учреждений. Все они полностью излечились от коронавируса.