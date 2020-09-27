Forbes признало Калининград "российской занозой в боку НАТО"

Калининград представляет для НАТО особое место, поскольку это один из важнейших городов в Восточной Европе. Недавно американские летчики попытались сделать полный круг рядом с российским городом, сообщает в воскресенье "ИноТВ" со ссылкой на Forbes.

По информации СМИ, американские ВВС попытались сымитировать атаку на город, который, по мнению западных политиков, "представляет опасность" для сил НАТО в Европе. Дело в том, что в Калининграде расположены ракетные комплексы С-300 и С-400.

Кроме этого, российский город имеет на вооружении противокорабельные "Ониксы", а также "Искандеры". В материале иностранного издания Калининград назван "российской занозой в боку НАТО". Именно поэтому его выбрали в качестве места для отработки потенциальных атак.