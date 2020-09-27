Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:54   27 Сентября 2020
Армия

Forbes признало Калининград "российской занозой в боку НАТО"

Forbes признало Калининград "российской занозой в боку НАТО"

Калининград представляет для НАТО особое место, поскольку это один из важнейших городов в Восточной Европе. Недавно американские летчики попытались сделать полный круг рядом с российским городом, сообщает в воскресенье "ИноТВ" со ссылкой на Forbes.

По информации СМИ, американские ВВС попытались сымитировать атаку на город, который, по мнению западных политиков, "представляет опасность" для сил НАТО в Европе. Дело в том, что в Калининграде расположены ракетные комплексы С-300 и С-400.

Кроме этого, российский город имеет на вооружении противокорабельные "Ониксы", а также "Искандеры". В материале иностранного издания Калининград назван "российской занозой в боку НАТО". Именно поэтому его выбрали в качестве места для отработки потенциальных атак.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#нато #калининград #в-52

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...