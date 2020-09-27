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10:38   27 Сентября 2020
Политика

Глава НКР ввел военное положение в связи с агрессией Азербайджана

Глава НКР ввел военное положение в связи с агрессией Азербайджана

Военное положение объявлено в Нагорно-Карабахской республике после обстрелов со стороны Азербайджана и гибели мирного населения, заявил глава НКР Араик Арутюнян.

Лидер Нагорного Карабаха сообщил о гибели женщины и ребенка после обстрелов со стороны ВС Азербайджана. Омбудсмен НКР Артак Бегларян ранее сообщил о жертвах и раненых среди мирного населения после обстрела артиллерией и беспилотными аппаратами Баку. В то же время Азербайджан потерял три танка и военнослужащих во время боев в Карабахе, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #военное положение #нагорный карабах #Араик Арутюнян

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