Глава НКР ввел военное положение в связи с агрессией Азербайджана

Военное положение объявлено в Нагорно-Карабахской республике после обстрелов со стороны Азербайджана и гибели мирного населения, заявил глава НКР Араик Арутюнян.

Лидер Нагорного Карабаха сообщил о гибели женщины и ребенка после обстрелов со стороны ВС Азербайджана. Омбудсмен НКР Артак Бегларян ранее сообщил о жертвах и раненых среди мирного населения после обстрела артиллерией и беспилотными аппаратами Баку. В то же время Азербайджан потерял три танка и военнослужащих во время боев в Карабахе, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.