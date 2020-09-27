Число пострадавших при обрушении пешеходного моста увеличилось до 25

Обрушение надземного пешеходного перехода произошло в Подмосковье. Число пострадавших возросло до 25, пишет РИА Новости. Троих человек уже госпитализировали.

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Московской области увеличилось до 25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС России. Ранее сообщалось о 13 травмированных.

Обрушение надземного перехода произошло на территории промзоны в подмосковном Ступине, поселке Октябрьское. Конструкции рухнули утром воскресенья, 27 сентября, в помещении логистической компании. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлены последствия происшествия.

Как рассказали в региональном МЧС, трех травмированных уже госпитализировали. Степень тяжести их травм в настоящий момент уточняется. На месте работают спасатели. Обстоятельства выясняются.