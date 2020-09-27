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10:14   27 Сентября 2020
Политика

Омбудсмен НКР: жертвами обстрела со стороны Азербайджана стали гражданские

Омбудсмен НКР: жертвами обстрела со стороны Азербайджана стали гражданские

Обстрел территории Нагорного Карабаха со стороны вооруженных сил Азербайджана привел к жертвам среди мирного населения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на омбудсмена НКР Артака Бегларяна. Обстрелу подвергся крупнейший город республики Степанакерт.

Конфликт на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха вновь обострился утром 27 сентября. Представители республики сообщают об обстрелах населенных пунктов НКР — в том числе под ударом оказалась столица республики Степанакерт. В результате обстрелов пострадало гражданское население.

В настоящее время в регионе продолжаются ожесточенные бои. Минобороны НКР сообщает, что Азербайджан применяет артиллерию и ударные беспилотники. Армия Нагорного Карабаха намерена соразмерно отвечать на агрессивные действия. Дестабилизация региона произошла еще в 1988 году, когда автономная область приняла решение выйти из состава Азербайджанской ССР.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что окончательное разрешение конфликта может быть произведено только в ходе мирных переговоров. Россия также призывает стороны прекратить огонь.

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Автор: Руслан Неглинный
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