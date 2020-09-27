Летчик ВВС США не смог повторить авиационный трюк российского коллеги

Американский летчик попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30СМ. Но, испугавшись столкновения, он отказался от выполнения маневра. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщают "Актуальные новости".

По данным агентства, речь идет о трюке, выполненном российским летчиком в небе над Сирией в конце 2017 года. Управляя отечественным многоцелевым истребителем Су-30СМ, пилот "заглянул" в грузовой отсек военно-транспортного самолета Ил-76.

Американцы усложнили задачу. Позади воздушного судна они расположили два истребителя F-15, боевой реактивный самолет Panavia Tornado и многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon, планируя выстроить их в одну линию. Однако воплотить задумку в жизнь не удалось.

По мнению авиационного эксперта Владимира Попова, делать авиационные упражнения, которые были выполнены другими летчиками, — это хорошая идея, ведь таким способом перенимается опыт коллег. Однако перед тем, как решиться на трюки, нужно хорошо подумать о своей квалификации, рассказал летчик в интервью изданию NewInform.