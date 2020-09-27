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10:08   27 Сентября 2020
Армия

Летчик ВВС США не смог повторить авиационный трюк российского коллеги

Летчик ВВС США не смог повторить авиационный трюк российского коллеги

Американский летчик попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30СМ. Но, испугавшись столкновения, он отказался от выполнения маневра. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщают "Актуальные новости".

По данным агентства, речь идет о трюке, выполненном российским летчиком в небе над Сирией в конце 2017 года. Управляя отечественным многоцелевым истребителем Су-30СМ, пилот "заглянул" в грузовой отсек военно-транспортного самолета Ил-76.

Американцы усложнили задачу. Позади воздушного судна они расположили два истребителя F-15, боевой реактивный самолет Panavia Tornado и многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon, планируя выстроить их в одну линию. Однако воплотить задумку в жизнь не удалось.

По мнению авиационного эксперта Владимира Попова, делать авиационные упражнения, которые были выполнены другими летчиками, — это хорошая идея, ведь таким способом перенимается опыт коллег. Однако перед тем, как решиться на трюки, нужно хорошо подумать о своей квалификации, рассказал летчик в интервью изданию NewInform.

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Автор: Яна Либерман
#летчик #трюк #су-30см

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