Армения сбила азербайджанский БПЛА

Армия Армении сбила азербайджанский беспилотник на северо-восточном участке границы с Азербайджаном. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян у себя в Facebook.

Утром 27 сентября начались ожесточенные бои между азербайджанской и армянской стороной. В военном ведомстве Армении сообщили, что азербайджанские войска начали обстрел территории Нагорного Карабаха. В результате конфликта пострадала техника, есть потери среди военных.