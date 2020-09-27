Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:57   27 Сентября 2020
Армия

Армения сбила азербайджанский БПЛА

Армения сбила азербайджанский БПЛА

Армия Армении сбила азербайджанский беспилотник на северо-восточном участке границы с Азербайджаном. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян у себя в Facebook.

Утром 27 сентября начались ожесточенные бои между азербайджанской и армянской стороной. В военном ведомстве Армении сообщили, что азербайджанские войска начали обстрел территории Нагорного Карабаха. В результате конфликта пострадала техника, есть потери среди военных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #бпла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...