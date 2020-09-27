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9:39   27 Сентября 2020
Армия

Армия Азербайджана ударила по армянским силам в Нагорном Карабахе

Армия Азербайджана ударила по армянским силам в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе начались ожесточенные бои, сообщает в воскресенье, 27 сентября, пресс-служба Минобороны Армении.

Азербайджанская армия ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил, передает ведомство.

"В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", — сказали в пресс-службе.

Накануне в Баку подтвердили потерю одного воздушного судна. Экипажу вертолета удалось спастись. В свою очередь в Ереване сообщили о трех сбитых беспилотниках.

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Автор: Руслан Неглинный
#бои #азербайджан #нагорный карабах

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