Армия Азербайджана ударила по армянским силам в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе начались ожесточенные бои, сообщает в воскресенье, 27 сентября, пресс-служба Минобороны Армении.

Азербайджанская армия ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил, передает ведомство.

"В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", — сказали в пресс-службе.

Накануне в Баку подтвердили потерю одного воздушного судна. Экипажу вертолета удалось спастись. В свою очередь в Ереване сообщили о трех сбитых беспилотниках.