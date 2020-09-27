Шесть человек попали в больницу после обрушения перехода в Ступине

Надземный пешеходный переход обрушился в Ступине под Москвой. В результате ЧП пострадали шесть человек, пишет ТАСС.

В воскресенье, 27 сентября, в подмосковном Ступине произошло чрезвычайное происшествие. В деревне Сидорово обрушился надземный пешеходный переход. Из-за случившегося инцидента в больницы с травмами были доставлены шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.