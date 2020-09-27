Глава Франции Макрон высказался о происходящем в Республике Беларусь

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал события, происходящие в Республике Беларусь, а также поделился мнением на счет того, как должен поступить белорусский лидер Александр Лукашенко. Заявление Макрона приводит Le Journal du Dimanche.

По словам Макрона, происходящее в Белоруссии якобы демонстрирует кризис власти. Президент Франции полагает, что Лукашенко следовало бы отказаться от поста главы государства, публикует перевод интервью Федеральное агентство новостей.

Макрон добавил, что очень восхищен тем, какое мужество проявляют жители республики, включая женщин, которые выходят на несанкционированные акции.

Лукашенко одержал победу на выборах, состоявшихся 9 августа. За него проголосовали свыше 80% граждан страны. Однако сразу после оглашения результатов в Белоруссии начались массовые несогласованные митинги. По мнению белорусского лидера, эти события инициированы за рубежом.