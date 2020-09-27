Украина предупредила о вероятности "второго Чернобыля"

Текущее состояние, в котором пребывает атомная энергетика Украины вызывает опасения. В будущем ее ухудшение может спровоцировать серьезную катастрофу. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Он утверждает, что состояние, в котором находится атомная энергетика Украины можно назвать "удручающим". По словам политика, отрасль работает в административном режиме, а ее регламенты являются уже дано устаревшими.

"Нас не боятся, но мы опасны. Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться", — подчеркнул Мураев.

Также недавно заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин сообщил, что Украине грозит экологическая катастрофа, которая может оказаться "неизмеримо больше" взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.