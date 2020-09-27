Вакцинацию от коронавируса прошли более трех тысяч москвичей

Вакцину от новой коронавирусной инфекции получили более трех тысяч жителей Москвы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

Градоначальник одним из первых сделал себе прививку и чувствует себя хорошо. По его словам, первое время он ощущал лишь небольшую головную боль.

"Прививку от коронавируса сделали уже более 3 тыс. добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошел эту процедуру привития и вы видите - со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев", — отметил Собянин.

Московские врачи начали отбор кандидатов на участие в испытании препарата от COVID-19. Отбор проходят лишь те, у кого нет противопоказаний к вакцинации. Медицинские работники постоянно следят за самочувствие добровольцев.