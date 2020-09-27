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8:27   27 Сентября 2020
Общество

Вакцинацию от коронавируса прошли более трех тысяч москвичей

Вакцинацию от коронавируса прошли более трех тысяч москвичей

Вакцину от новой коронавирусной инфекции получили более трех тысяч жителей Москвы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

Градоначальник одним из первых сделал себе прививку и чувствует себя хорошо. По его словам, первое время он ощущал лишь небольшую головную боль.

"Прививку от коронавируса сделали уже более 3 тыс. добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошел эту процедуру привития и вы видите - со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев", — отметил Собянин.

Московские врачи начали отбор кандидатов на участие в испытании препарата от COVID-19. Отбор проходят лишь те, у кого нет противопоказаний к вакцинации. Медицинские работники постоянно следят за самочувствие добровольцев.

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Автор: Борис Нестеров
#собянин #прививки #коронавирус

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