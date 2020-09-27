Ученые в Петербурге предложили лечить COVID-19 как токсическое отравление

Тяжелые формы болезни, вызванной коронавирусом, можно лечить как токсическое отравление. С такой инициативой выступили петербургские ученые, сообщили "Известия", сославшись на "Вестник восстановительной медицины".

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе проанализировали гипотезу, выдвинутую китайскими коллегами. Те предположили, что коронавирус обладает гемотоксическим действием. Он вызывает повышение в крови уровня свободного железа. Его избыток приводит к капиллярной утечке. Поток доставляемого к тканям кислорода из-за этого уменьшается.

В России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом 11 августа объявил российский президент Владимир Путин.