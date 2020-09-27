Впечатленный поездкой по РФ финский журналист назвал Камчатку "жемчужиной"

Журналист из Финляндии Эркка Микконен прокатился по Камчатке на грузовике "Урал". Поездка впечатлила его. Он назвал российский регион "жемчужиной Дальнего Востока", сообщил телеканал YLE.

Невероятные пейзажи Камчатского края, по словам Микконена, привлекают все больше туристов. Здесь много активных вулканов и хищных медведей.

"Всегда нужно быть начеку — медведи могут быть всюду", — подчеркнул финский журналист.

Микконен рассказал, что край славится рыбой и икрой. На этой земле растет кипрей (иван-чай), который в РФ используется в качестве альтернативы черному чаю. Журналиста также восхитили пейзажи Тихого океана, где на побережье можно увидеть китов.