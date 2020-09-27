Глава МИД Белоруссии предостерег Запад от вмешательства в дела страны

Западные страны пытаются ввергнуть Белоруссию в хаос. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

Некоторые государства своими заявлениями, которые "граничат с цинизмом" намерены ввергнуть Белоруссию в хаос и отбросить ее в развитии на многие годы назад, заметил Макей. По его словам, это вмешательство в дела страны не смогут привести к положительному результату. При чем пострадают обе стороны.

"Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех", — предположил Макей.

Именно по такому пути шли некоторые государства в прошлом. И это, по словам министра, затормозило их развитие.