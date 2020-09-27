Пушков иронично отреагировал на заявление Киева о сближении Минска и Москвы

Украина считает "рискованными" действия по укреплению сотрудничества между Россией и Белоруссией. Претензии Киева свидетельствуют о том, что он сам возлагал определенные надежды на Минск, что вызывает усмешку, заявил сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне назвал "зашкаливающей" угрозу от российско-белорусских отношений. По его словам, выбор президента республики Александра Лукашенко в пользу России требует от Киева адекватной реакции на любое развитие событий.

"Какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?", — с иронией написал парламентарий.

Пушков добавил, что в случае противоположного выбора Лукашенко, он бы воспринял поступок политика как безумие. Украина к настоящему моменту успела потерять деньги, влияние и право на принятие решений, добровольно передав его США, резюмировал сенатор.