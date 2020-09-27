Колумбийские правоохранители ищут организаторов покушения на президента

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии в настоящее время ведут поиски организаторов несостоявшегося покушения на президента страны Ивана Дуке. Информацию о готовящемся преступлении ранее сообщила местная радиостанция RCN.

СМИ со ссылкой на источник в разведке распространило новость о том, что на первоначальной стадии разбирательств в организации покушения подозреваются двое иностранцев. Предположительно, один из них "израильской" наружности, а другой "русской".

"В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента", — заявил собеседник радиостанции.

В рамках формирования комплекса мер по обеспечению защиты Дуке также будет создан эффективный механизм по исключению любых посягательств на жизнь политика. Военные и сотрудники полиции Колумбии приведены в состояние повышенной готовности.