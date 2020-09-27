Трамп пообещал за четыре года сделать США "производственной сверхдержавой"

Соединенные Штаты Америки в случае переизбрания президента Дональда Трампа лишатся зависимости от Китая. Об этом заявил сам американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

США выйдут на новый уровень, став "производительной державой", заявил нынешний глава государства. Он также неоднократно утверждал, что уверен в своей победе на предстоящих выборах.

"За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая", — заявил Трамп.

Пекин и Вашингтон так и не могут найти общий язык. Несколько лет назад между странами возник спор насчет торговых пошлин. Позднее ситуация усугубилась коронавирусом, так как Трамп весь груз ответственности за пандемию возложил на Китай.

Телеканал "360" сообщает, что Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о мирной передаче власти в случае проигрыша главы Белого дома на грядущих выборах.