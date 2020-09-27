Меган Маркл могла отказаться от королевского титула ради поста главы США

Меган Маркл может выставить свою кандидатуру на президентских выборах в США, которые пройдут в 2024 году. Ради этого она могла отказаться от королевского титула, пишет издание Pagesix.

Жена принца Гарри вместе с мужем и ребенком переехала в Калифорнию. Там они купили дом на берегу Тихого океана.

"Одна из причин, по которой она не спешила отказываться от американского гражданства, заключалась в сохранении возможности заняться большой политикой", — подчеркнул один из близких друзей.

Коллеги Меган Маркл не считают, что она готовится стать президентом США. Они не отрицают, что жена принца Гарри интересуется политикой, но уверены, что это лишь ее увлечение.

СМИ ожидали, что Меган Маркл и принц Гарри, переехав в другую страну, будут держаться подальше от политики, потому что устали от внимания прессы. Эти ожидания не оправдались. Семейная чета записала агитационный ролик для предстоящих президентских выборов в США.

Актриса заявила, что считает это голосование "самым важным в жизни". Принц призвал по мере приближения выборов "отвергнуть ненависть в речах, дезинформацию и негатив в Сети".