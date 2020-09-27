США продемонстрировали уровень подготовки к войне будущего

Военные из США в рамках проекта Convergence показали технологии взаимодействия различных войск, предусмотренные для ведения боя на полях 2030-х годов. Об этом сообщило издание Defence News.

Продемонстрированные учения показали, как американские войска будут взаимодействовать в рамках потенциального конфликта против "почти равных противников, таких как Россия и Китай". Показанное взаимодействие войск США учитывает перспективные системы управления боя, которые основаны на машинном обучении и применении искусственного интеллекта.

На учениях продемонстрировали, как с вертолетов будет осуществляться запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), управлением которых занимаются удаленные операторы. Затем показали, как с таких БПЛА запускаются ракеты, чье управление также находится под дистанционным контролем.