Муаллем: Сирия "не пожалеет сил" для изгнания оккупантов из США и Турции

Сирия сделает все, чтобы изгнать со своих территорий оккупантов в лице США и Турции, которые находятся там незаконно. Об этом на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, передает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что нелегитимное присутствие американских и турецких сил на территориях Сирии, которое продолжается уже длительное время, с юридической точки зрения является ничем иным, как "оккупацией". Оно нарушает независимость, суверенитет, а также территориальную целостность Сирии.

"Сирийская Арабская Республика не пожалеет сил для прекращения этой оккупации любыми возможными средствами", — уточнил глава МИД Сирии.

При этом он подчеркнул, что все действия со стороны Дамаска для изгнания оккупантов из Турции и США будут соответствовать международному праву.