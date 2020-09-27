Врач раскрыл "козырь" на случай обострения ситуации с COVID-19 осенью в РФ

Медицинское сообщество научилось эффективно справляться не только с коронавирусной инфекцией, но и с ее осложнениями. Опыт и знания отечественных специалистов — существенный "козырь" в пользу России, передает "Комсомольская правда".

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью изданию рассказал, что осенью следует ожидать рост случаев заболевания COVID-19 и другими ОРВИ. По его словам, для распространения вирусов в этот период времени создаются максимально благоприятные условия. Вместе с этим будет происходить формирование "коллективного иммунитета", который в дальнейшем поможет избежать инфицирования новым типом коронавируса.

"Установившаяся сейчас теплая погода даст нам некоторую передышку. Потом все равно неизбежно осень возьмет свое", — отметил специалист.

Он добавил, что в случае обострения эпидемиологической ситуации российскими врачами будут развернуты дополнительные места в больницах. Все койки оснащены кислородом и другим необходимым оборудованием для пациентов с тяжелой формой COVID-19.