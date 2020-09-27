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2:36   27 Сентября 2020
Общество

Американский сенатор назвала Тупака лучшим рэпером среди "ныне живущих"

Американский сенатор назвала Тупака лучшим рэпером среди "ныне живущих"

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис назвала американского рэпера Тупака Шакура лучшим хип-хоп-исполнителем среди "живущих". Тупак умер более двух десятков лет назад, сообщило издание New York Post.

Соответствующие заявление Харрис сделала во время интервью с журналистами на виртуальном съезде NAACP. Вопрос о том, кого сенатор считает лучшим рэпером среди "живущих", задала корреспондент CNN Анджел Рай. Когда журналист получила ответ, она напомнила Харрис, что Тупак уже давно умер.

"Нет в живых, я знаю, я все время путаюсь", — пояснила американский сенатор.

Харрис в итоге так и не ответила, кого из живых рэперов она считает лучшим.

Тупака Шакура застрелили в 1996 году. Спустя 22 года стало известно, что это сделал племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.

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Автор: Василий Пименов
#сша #харрис #Тупак #NAACP

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