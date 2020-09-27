Американский сенатор назвала Тупака лучшим рэпером среди "ныне живущих"

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис назвала американского рэпера Тупака Шакура лучшим хип-хоп-исполнителем среди "живущих". Тупак умер более двух десятков лет назад, сообщило издание New York Post.

Соответствующие заявление Харрис сделала во время интервью с журналистами на виртуальном съезде NAACP. Вопрос о том, кого сенатор считает лучшим рэпером среди "живущих", задала корреспондент CNN Анджел Рай. Когда журналист получила ответ, она напомнила Харрис, что Тупак уже давно умер.

"Нет в живых, я знаю, я все время путаюсь", — пояснила американский сенатор.

Харрис в итоге так и не ответила, кого из живых рэперов она считает лучшим.

Тупака Шакура застрелили в 1996 году. Спустя 22 года стало известно, что это сделал племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.