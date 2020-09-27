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1:56   27 Сентября 2020
Политика

Трамп выдвинул кандидата на должность члена американского Верховного суда

Трамп выдвинул кандидата на должность члена американского Верховного суда

Судья апелляционного суда седьмого округа США Эми Кони Барретт была выдвинута в качестве кандидата на должность члена американского Верховного суда. Об этом объявил действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

Соответствующее объявление было сделано в субботу, 26 августа, во время торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома. Трамп сообщил о выдвижении Барретт в самом начале мероприятия.

"Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру судьи Эми Кони Барретт", — объявил американский президент.

Он рассчитывает, что Сенат Конгресса США быстро проведет процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры Барретт в качестве нового члена американского Верховного суда.

Телеканал "360" сообщает, что Дональда Трампа на церемонии прощания со скончавшейся судьей Верховного суда Рут Гинзбург освистала недовольная публика.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #Барретт

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