Трамп выдвинул кандидата на должность члена американского Верховного суда

Судья апелляционного суда седьмого округа США Эми Кони Барретт была выдвинута в качестве кандидата на должность члена американского Верховного суда. Об этом объявил действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

Соответствующее объявление было сделано в субботу, 26 августа, во время торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома. Трамп сообщил о выдвижении Барретт в самом начале мероприятия.

"Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру судьи Эми Кони Барретт", — объявил американский президент.

Он рассчитывает, что Сенат Конгресса США быстро проведет процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры Барретт в качестве нового члена американского Верховного суда.

Телеканал "360" сообщает, что Дональда Трампа на церемонии прощания со скончавшейся судьей Верховного суда Рут Гинзбург освистала недовольная публика.