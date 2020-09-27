Трамп выдвинул кандидата на должность члена американского Верховного суда
Судья апелляционного суда седьмого округа США Эми Кони Барретт была выдвинута в качестве кандидата на должность члена американского Верховного суда. Об этом объявил действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.
Соответствующее объявление было сделано в субботу, 26 августа, во время торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома. Трамп сообщил о выдвижении Барретт в самом начале мероприятия.
"Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру судьи Эми Кони Барретт", — объявил американский президент.
Он рассчитывает, что Сенат Конгресса США быстро проведет процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры Барретт в качестве нового члена американского Верховного суда.
Телеканал "360" сообщает, что Дональда Трампа на церемонии прощания со скончавшейся судьей Верховного суда Рут Гинзбург освистала недовольная публика.