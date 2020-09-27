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1:36   27 Сентября 2020
Общество

Ринк объяснил, почему Навального и Скрипалей не могли отравить "Новичком"

Ринк объяснил, почему Навального и Скрипалей не могли отравить "Новичком"

Алексей Навальный и Скрипали не были отравлены нейропаралитическим веществом. Об этом один из создателей "Новичка" Игорь Ринк рассказал в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE.

Ринк напомнил о случае, который произошел в 1987 году с советским ученым Андреем Железняковым. Тот отравился "Новичком" и клиническая картина тогда отличалась от того, что случилось с Навальным и Скрипалями.

"Длинная кома, очень трудное выздоровление и, в принципе, до смерти, страшные разрушения внутри", – отметил химик, перечислив последствия влияния "Новичка" на организм.

На одной из видеоконференций у Юлии Скрипаль можно было, по словам Ринка, разглядеть разрез в области горла. Такое медицинское вмешательство нужно для расслабления мускулатуры тела. Действию нейропаралитических отравляющих веществ это противоречит.

Химик признался, что разговаривал с главврачом омской больницы, где до отправки в Берлин находился Навальный. Он отметил, что состояние блогера действительно напоминало гипогликемическую кому, возникшую из-за разбалансировки сахарного обмена в крови.

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Автор: Руслан Неглинный
#навальный #новичок #скрипали #ринк

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