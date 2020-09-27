Северная Америка может расколоться надвое

Найденные в Мексике на краю пустыни Чиуауа трещины глубиной в 1,5 метра могут свидетельствовать о том, что в будущем североамериканский материк может расколоться пополам. Об этом сообщило издание "Актуальные новости".

Ученые уточнили, что эти проемы могут достигать три метра в ширину, растягиваясь при этом на несколько километров. Они установили, что трещины берут свое начало на расстоянии в 500 километров от южного края разлома Сан-Андреас. На данный момент неизвестно, где они заканчиваются. Специалисты утверждают, что достаточно сильное землетрясение может спровоцировать раскол материка надвое.

Также существует вероятность того, что причиной возникновения этих трещин могли стать семибальные подземные толчки в Атлантике. Это может стать свидетельством того, что в природе существует пока неизвестный глобальный процесс. Если эта версия подтвердится, то такие трещины могут начать появляться в совершенно разных местах.