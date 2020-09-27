Минздрав Белоруссии: акции протеста привели к росту заболеваемости COVID-19

Массовые демонстрации и акции протеста привели к обострению эпидемиологической ситуации в Белоруссии. На территории республики зафиксирован рост случаев заболевания COVID-19, передает телеканал "Беларусь 1".

Исполняющий обязанности главы национального минздрава Дмитрий Пиневич рассказал, что во время проведения подобных публичных мероприятий его участниками не соблюдаются даже самые элементарные меры предосторожности. В ведомстве заявили о тотальном отсутствии социальной дистанции, рекомендованной для безопасного нахождения на улице.

"О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Миске, если мы видим, что у нас происходит сегодня", — отметил белорусский чиновник.

Если темп распространения COVID-19 останется на прежнем уровне, то уже в скором времени Белоруссия вернется к печальным показателям весенней статистики. По словам Пиневича, сейчас в республике ежедневно заболевают по 300 и более человек.

Телеканал "360" сообщает, что тысячи британцев в Лондоне вышли на акцию против повторного введения ограничительных мер, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции.