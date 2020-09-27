Работа сайта Белтелерадиокомпании восстановлена после атаки хакеров

Сайт Белорусской телерадиокомпании возобновил онлайн-вещание. Оно было прервано из-за атаки хакеров, сообщило РИА Новости.

Трансляция на сайте была остановлена примерно на час. Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка хакеров под названием "Киберпартизаны". В Telegram-канале взломщиков было опубликовано соответствующее сообщение.

Вечером, 26 сентября, как отмечает ТАСС, на сайте Белтелерадиокомпании вместо программы, которая транслировалась в телеэфире, стали появляться другие кадры. Зрители увидели видеоролики с Telegram-каналов белорусской оппозиции.

За день до этого на территории Белоруссии перестал работать мессенджер Telegram. На проблемы жаловались также жители России и Украины, передает телеканал "360".

Российский сенатор Андрей Климов ранее заявил, что Польша и Литва планируют поделить Белоруссию. Он считает, что Варшава и Вильнюс не ограничиваются "помощью" белорусским оппозиционерам.