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23:55   26 Сентября 2020
Общество

Вирусолог из США рассказал о ключевой "хитрости" возбудителя COVID-19

Вирусолог из США рассказал о ключевой "хитрости" возбудителя COVID-19

Обнаружен фактор, который объясняет причину замедления процесса реакции организма на атаку клетками нового типа коронавируса. Открытие является главной "хитростью" SARS-CoV-2, сообщает агентство Bloomberg.

Вирусолог из США Шэйн Кротти рассказал, что "хитрость" заключается в активном стремлении вируса избежать первичной врожденной иммунной реакции организма на протяжении существенного количества времени.

"В частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", — добавил специалист.

Недавно иностранные ученые выявили связь между уровнем сложности протекания коронавирусной инфекции и дефицитом интерферона. По словам исследователей, его недостаток может стать ключевым фактором тяжелой формы заболевания.

Телеканал "360" сообщал, что за минувшие сутки в Москве скончались 18 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Кроме того, в столице выявили 1792 новых случая заражения.

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Автор: Илья Романович
#сша #коронавирус #ученые открыли

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