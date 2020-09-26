Вирусолог из США рассказал о ключевой "хитрости" возбудителя COVID-19

Обнаружен фактор, который объясняет причину замедления процесса реакции организма на атаку клетками нового типа коронавируса. Открытие является главной "хитростью" SARS-CoV-2, сообщает агентство Bloomberg.

Вирусолог из США Шэйн Кротти рассказал, что "хитрость" заключается в активном стремлении вируса избежать первичной врожденной иммунной реакции организма на протяжении существенного количества времени.

"В частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", — добавил специалист.

Недавно иностранные ученые выявили связь между уровнем сложности протекания коронавирусной инфекции и дефицитом интерферона. По словам исследователей, его недостаток может стать ключевым фактором тяжелой формы заболевания.

Телеканал "360" сообщал, что за минувшие сутки в Москве скончались 18 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Кроме того, в столице выявили 1792 новых случая заражения.