Запуск ракеты-носителя Delta IV в США снова перенесли

Американская тяжелая ракета-носитель Delta IV будет запущена на мысе Канаверал в штате Флорида не раньше 28 сентября. Об этом в своем Twitter объявила компания United Launch Alliance (ULA).

Представитель компании ULA заявил, что очередной перенос запуска ракеты-носителя связан с тем, что специалистам потребовалось дополнительное время, чтобы осуществить проверку систем стартового комплекса.

Изначально запуск Delta IV был запланирован еще на июнь этого года, но по различным причинам его переносили уже несколько раз. До объявления ULA, его запуск был запланирован на 27 сентября.

Delta IV на своем борту будет иметь американский секретный аппарат NROL-44, предназначенный для выполнения нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Под контролем НУВКР находятся американские разведывательные спутники, а их деятельность строго засекречена.