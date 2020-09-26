Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:09   26 Сентября 2020
Общество

Средний объем авиаперевозок в 2020 году сократится больше чем на половину

Средний объем авиаперевозок в 2020 году сократится больше чем на половину

Объем авиарейсов, которые осуществляют российские компании, в 2020 году снизится на 53,2 процента. Соответствующий прогноз сделало Министерство экономического развития РФ, передает " Независимая газета".

Такое сильное снижение объемов авиаперевозок в Минэкономразвития объясняют теми мерами, которые были введены во всем мире для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно прогнозам ведомства, показатель авиаперевозок компаниями из РФ вернется к средним значениям в 2023 году. При этом в Минэкономразвития предполагают, что количество рейсов возрастет на 5,2 процента по отношению к 2019 году и составит 134,8 миллиона человек.

Также ожидается, что в 2020 году объем коммерческих авиаперевозок снизится на 9,5 процентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #минэкономразвития #самолет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...