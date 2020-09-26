23:09 26 Сентября 2020Общество
Средний объем авиаперевозок в 2020 году сократится больше чем на половину
Объем авиарейсов, которые осуществляют российские компании, в 2020 году снизится на 53,2 процента. Соответствующий прогноз сделало Министерство экономического развития РФ, передает " Независимая газета".
Такое сильное снижение объемов авиаперевозок в Минэкономразвития объясняют теми мерами, которые были введены во всем мире для борьбы с распространением коронавируса.
Согласно прогнозам ведомства, показатель авиаперевозок компаниями из РФ вернется к средним значениям в 2023 году. При этом в Минэкономразвития предполагают, что количество рейсов возрастет на 5,2 процента по отношению к 2019 году и составит 134,8 миллиона человек.
Также ожидается, что в 2020 году объем коммерческих авиаперевозок снизится на 9,5 процентов.