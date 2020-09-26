Ребенок погиб при взрыве заминированного автомобиля в Сирии

Шесть взрослых человек и один ребенок скончались при взрыве заминированного автомобиля. Инцидент произошел на севере провинции Хасака в Сирии. Об этом сообщил военный корреспондент Олег Блохин в своих соцсетях, пишет Федеральное агентство новостей.

Взрыв произошел на въезде в город Рас аль-Айн. Из-за него умерли семь человек. В данный момент нет точной информации о количестве пострадавших. Город Рас аль-Айн находится на территории, оккупированной Турцией. Сейчас он контролируется турецкими военнослужащими и вооруженными боевиками, контролируемые Анкарой.

В провинции Хасака на регулярной основе проходят митинги местных жителей. Они выступают против присутствия военнослужащих Турции.