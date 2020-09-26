Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:32   26 Сентября 2020
Политика

Ребенок погиб при взрыве заминированного автомобиля в Сирии

Ребенок погиб при взрыве заминированного автомобиля в Сирии

Шесть взрослых человек и один ребенок скончались при взрыве заминированного автомобиля. Инцидент произошел на севере провинции Хасака в Сирии. Об этом сообщил военный корреспондент Олег Блохин в своих соцсетях, пишет Федеральное агентство новостей.

Взрыв произошел на въезде в город Рас аль-Айн. Из-за него умерли семь человек. В данный момент нет точной информации о количестве пострадавших. Город Рас аль-Айн находится на территории, оккупированной Турцией. Сейчас он контролируется турецкими военнослужащими и вооруженными боевиками, контролируемые Анкарой.

В провинции Хасака на регулярной основе проходят митинги местных жителей. Они выступают против присутствия военнослужащих Турции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сирия #взрыв #хасака

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...