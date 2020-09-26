Байден сравнил Трампа с Геббельсом и Кастро

Граждане Соединенных Штатов Америки не поверят действующему главе государства Дональду Трампу накануне президентских выборов. Заявление соперника американского лидера Джо Байдена передал телеканал MSNBC.

Трамп в своей предвыборной кампании широко использует методы пропаганды, эффективность которых всему миру продемонстрировал министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс. Президент США старается как можно чаще транслировать одну и ту же информацию, тем самым убеждая в ней людей, заявил Байден.

"Он примерно как Геббельс. [...] Думаю, люди очень ясно видят разницу между мной и Дональдом Трампом", — отметил демократ.

Действующий глава США отвлекает внимание общественности от своих провалов громкими заявлениями о "социалистическом курсе" Байдена, уверен оппонент. Трамп потерпел неудачу в борьбе с коронавирусом, а отданное распоряжение разгонять демонстрантов у Белого дома силами военных дает повод сравнивать президента с революционером Фиделем Кастро.